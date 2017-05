Ang : Man City se réveille et explose Palace !

Après trois matchs sans victoire, Manchester City a sonné le réveil en déroulant 5-0 face à Crystal Palace samedi à l’occasion de la 36e journée de Premier League. Face à une défense adverse amoindrie et dépassée, David Silva a mis moins de trois minutes à trouver la faille.

Au cours d'une seconde période à sens unique, Kompany, chaleureusement fêté par ses coéquipiers (49e), De Bruyne (60e), également auteur de deux passes décisives, Sterling (82e) puis Otamendi (90e+2) ont frappé eux aussi et l’addition aurait pu être encore plus corsée avec plus de réalisme… Avec ce carton, les hommes de Pep Guardiola se hissent provisoirement à la 3e place et se rapprochent un peu plus d’une qualification en Ligue des Champions.