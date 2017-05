OM : une folie pour Mahrez ?

OM : une folie pour Mahre z ? « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ au terme d’une saison nettement moins réussie que la précédente, l’ailier de Leicester, Riyad Mahrez (26 ans, 32 matchs et 5 buts en Premier League cette saison), se retrouve dans le viseur de l’Olympique de Marseille, d’après The Mirror ! Mais le club phocéen part avec un handicap : l’Algérien souhaite à nouveau jouer la Ligue des Champions et Marseille ne sera pas en mesure de la lui proposer l'an prochain. Pour compenser ce point faible, l’actuel 6e de Ligue 1 compterait offrir un salaire lucratif à l’ancien Havrais selon la même source, tout en lui permettant de prendre part à un projet motivant. Si cette piste a de quoi séduire, l’OM risque de se retrouver confronté à une forte concurrence puisqu’Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont notamment annoncés sur les rangs, ce qui devrait faire monter des enchères parties pour débuter à 46 millions d’euros. Sans doute refroidi depuis que l’ancien président Vincent Labrune s’est opposé à sa venue, le Fennec ne se montrait pas très emballé par un transfert à l’OM il y a quelques mois (voir ici). Sans doute refroidi depuis que l’ancien président Vincent Labrune s’est opposé à sa venue, le Fennec ne se montrait pas très emballé par un transfert à l’OM il y a quelques mois ().

