Lyon : l'étrange collection de Lopes

Touché par un jet de pétard le 3 décembre dernier à Metz puis impliqué dans une altercation le 16 avril à Bastia, le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes (26 ans, 33 matchs en L1 cette saison), traverse une saison pour le moins agitée. Mais l'international portugais a l'habitude de se frotter à l'hostilité des supporters adverses, comme il l'a confié en dévoilant une drôle d'anecdote.

"Pendant les matchs, on reçoit des piles, des briquets, des bouteilles pleines de pisse ou même des bouteilles en verre. J'ai fait pas mal de collections de briquets durant les derbys, a expliqué le Gone dans les colonnes de L'Equipe Magazine. Je me fais des petits tas et je regarde lors de quelle saison j'ai été le plus détesté (sourire)."

A priori, 2016-2017 devrait représenter un bon cru !