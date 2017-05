PSG : Emery en voudrait à T. Silva !

PSG : Emery en voudrait à T. Silv a ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le 8 mars dernier, venu avec la peur au ventre, le Paris Saint-Germain prenait l'eau au Camp Nou face au FC Barcelone (1-6), essuyant un fiasco monumental en Ligue des Champions. Ce samedi, le quotidien Le Parisien affirme que le coach du PSG, Unai Emery, considère le capitaine Thiago Silva (32 ans, 7 matchs en LdC cette saison) comme le principal responsable de cette déculottée ! L'Espagnol reprocherait notamment au défenseur central d'avoir placé le bloc défensif beaucoup trop bas, en dépit de ses consignes… "Emery ne nous a jamais demandé de reculer autant. C'est sur le terrain que cela s'est décidé", a confirmé un joueur. Même si cette attitude n'était pas forcément volontaire, la fragilité mentale du Brésilien commencerait à sérieusement inquiéter le technicien, qui semble ne plus guère faire confiance à son taulier. Pour l'heure, le statut de titulaire d'O Monstro n'est évidemment pas menacé, mais la saison prochaine, Emery ne compte visiblement rien s'interdire selon les performances de l'ancien Milanais. Même si cette attitude n'était pas forcément volontaire, la fragilité mentale du Brésilien commencerait à sérieusement inquiéter le technicien, qui semble ne plus guère faire confiance à son taulier. Pour l'heure, le statut de titulaire d'O Monstro n'est évidemment pas menacé, mais la saison prochaine, Emery ne compte visiblement rien s'interdire selon les performances de l'ancien Milanais.

