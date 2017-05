Monaco : Mbappé écarte un prétendant ?

Monaco : Mbappé écarte un prétendan t ? « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions en début de semaine, Manchester United aurait tenté sa chance dans le dossier Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison) en proposant pas moins de 85 millions d'euros à l'AS Monaco pour son jeune attaquant (voir ici). Mais les Red Devils se sont heurtés au refus du club princier, et un autre obstacle risque de miner leurs chances dans ce dossier. D'après le quotidien L'Equipe, le jeune buteur exclut un transfert vers Old Trafford ! En privé, le natif de Bondy aurait confié son peu d'enthousiasme pour le jeu balbutiant proposé par les Mancuniens cette saison… Sans compter que les attaquants Marcus Rashford et Anthony Martial possèdent un profil un peu comparable au sien. Malgré ses moyens colossaux, MU risque donc de rentrer bredouille dans ce dossier… Malgré ses moyens colossaux, MU risque donc de rentrer bredouille dans ce dossier…

