Monaco : Mendes agace le clan Mbappé... « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vendredi, le quotidien Marca a réservé sa Une à Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison) en annonçant que l'attaquant de l'AS Monaco souhaite rejoindre le Real Madrid (voir ici). Cependant, l'information a été démentie par les deux clubs, une source madrilène évoquant auprès de L'Equipe des "intérêts d'agents", qui trouvent leur compte en alimentant cette rumeur. D'après le quotidien sportif, le puissant Jorge Mendes, qui n'est pas l'agent de Mbappé mais possède ses entrées en Principauté et à la Maison Blanche, tente de tirer les ficelles depuis plusieurs semaines dans ce dossier en discutant avec les clubs intéressés par le prodige. Une manière pour lui de se rendre incontournable. Mais l'entourage du Tricolore s'est rendu compte des manœuvres du Portugais "et n'y goûte que modérément" selon L'Equipe, affirmant que les proches du joueur ont "leurs propres méthodologie et calendrier." Et le clan Mbappé se montre catégorique sur un point : aucune décision sur l'avenir du Monégasque ne sera prise avant la fin du championnat. Mais l'entourage du Tricolore s'est rendu compte des manœuvres du Portugais "et n'y goûte que modérément" selon L'Equipe, affirmant que les proches du joueur ont "leurs propres méthodologie et calendrier." Et le clan Mbappé se montre catégorique sur un point : aucune décision sur l'avenir du Monégasque ne sera prise avant la fin du championnat.

