ASSE : Galtier comprend les ultras

Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017

Solidaires avec leurs homologues bastiais, qui souhaitent que plus aucun match n'ait lieu en France le 5 mai en mémoire de la catastrophe de Furiani survenue le 5 mai 1992, les ultras de l'AS Saint-Etienne ont refusé de mettre de l'ambiance vendredi contre Bordeaux (2-2). Une attitude compréhensible pour le coach des Verts, Christophe Galtier. "Quand on joue un vendredi 5 mai, vous n'avez pas d'ambiance. Nos fidèles supporters ont rendu un grand hommage et respecté les supporters bastiais", a souligné le technicien de 50 ans au micro de Canal+ Sport. Pour rappel, c'est seulement lorsque le 5 mai tombe un samedi qu'aucun match n'a lieu en France en hommage aux 18 morts et plus de 2 000 blessés. Les ultras stéphanois solidaires avec Bastia



