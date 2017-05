Southampton : Puel ne comprend pas les rumeurs

Dans le ventre mou du championnat anglais avec Southampton, Claude Puel est annoncé sur la sellette. Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), des cadres de l'équipe auraient réclamé son départ. Des bruits de couloir que le manager des Saints refuse de croire.

"Je suis surpris de voir ces rumeurs, a commenté le Français. Pour moi, c'est une saison intéressante avec beaucoup de matchs en Coupe d'Europe et avec la finale de la League Cup à Wembley (perdue 3-2) contre Manchester United. (…) Je suis venu ici pour un projet, pour continuer ce travail, pour faire progresser beaucoup de joueurs. On est 9e au classement (avant le début de la 36e journée) avec tous ces matchs et ces blessures. Je trouve que c'est bien. (…) Je ne ressens pas de pression parce que je suis concentré sur le travail et sur les entraînements."

Autant dire que l'ancien coach de Nice pourrait tomber de haut…