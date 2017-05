Monaco : Falcao explique son grand retour « Par Eric Bethsy - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’une grave blessure au genou gauche en 2014, l’attaquant de l’AS Monaco Radamel Falcao (31 ans, 26 matchs et 19 buts en L1 cette saison) retrouve ses sensations sur le Rocher. C’était pourtant loin d’être évident pendant ses prêts à Manchester United et Chelsea. Et pour cause, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid avait simplement besoin de la confiance d’un entraîneur. "Je me sens à l'aise et important pour l'équipe, a confié le Colombien à Fox Sports Argentina. Je pense que j'ai été de mieux en mieux au fil de la saison. Mon corps a très bien répondu, je pense que mon rendement a été excellent. Ce qui a changé ? Le fait de pouvoir jouer, de me sentir vivant, d'avoir la possibilité de faire ce que j'aime chaque week-end. La seule chose dont j'avais besoin, c'est de la continuité et d'accumuler du temps de jeu. Je savais que si on me faisait confiance, les choses se passeraient bien à un moment donné." El Tigre peut donc remercier son coach Leonardo Jardim, aussi doué avec les jeunes qu’avec les plus expérimentés. El Tigre peut donc remercier son coach Leonardo Jardim, aussi doué avec les jeunes qu’avec les plus expérimentés.

