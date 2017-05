ASSE : C. Galtier - "l'Europe, c'est fini" « Par Eric Bethsy - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accrochée à domicile par les Girondins de Bordeaux (2-2) vendredi, l’AS Saint-Etienne aura au moins cinq points de retard sur la sixième place à l’issue de la 36e journée de championnat. Même avec un match en retard, l’entraîneur Christophe Galtier ne croit plus à une qualification européenne. "C'est une mauvaise opération. La saison n'est pas finie car nous avons des matchs intéressants contre le PSG, Monaco et à Nancy. L'Europe, c'est fini, a estimé le coach des Verts. Pour espérer, il fallait l'emporter. Nous n'avons pas eu cette réussite. Les joueurs méritaient beaucoup mieux sur ce match. Nous sommes tombés sur une équipe qui fait un très bon championnat et qui mérite l'Europe." A moins d’un revirement de situation assez improbable, l’ASSE n’atteindra pas son objectif. A moins d’un revirement de situation assez improbable, l’ASSE n’atteindra pas son objectif.

