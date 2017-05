ASSE : hors de lui, Galtier nargue la LFP !

ASSE : hors de lui, Galtier nargue la LF P ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà chaud bouillant sur son banc de touche vendredi pendant le match face à Bordeaux (2-2), l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, était encore passablement irrité après la rencontre devant la presse. Entre le fait de programmer un match le 5 mai, jour de commémoration du drame de Furiani, ce qui a entraîné le boycott des encouragements, et les décisions arbitrales contraires, le technicien de 50 ans avait plusieurs griefs à faire valoir à la LFP. "Quand on joue le 5 mai, c'est une aberration, ça rend le match fade, sans ambiance. Puis j'ai quand même le droit d'être en colère après les décisions arbitrales, qui me semblent litigieuses et très défavorables. Il y a eu deux poids-deux mesures. Evidemment que je vais être convoqué par la commission de discipline, mais je n'irai même pas Messieurs. Je serai en vacances", a lancé Galtier au micro de Canal+ ! Avec un penalty sévère sifflé contre eux et un autre évident oublié en leur faveur dans ce match décisif pour l'Europe, les Verts avaient des raisons d'être en colère… Avec un penalty sévère sifflé contre eux et un autre évident oublié en leur faveur dans ce match décisif pour l'Europe, les Verts avaient des raisons d'être en colère…

