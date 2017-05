Ballon d'Or : Ronaldo, Zidane déjà en campagne

Monumental lors des trois dernières sorties du Real Madrid en phase à élimination directe de la Ligue des Champions avec deux triplés et un doublé, Cristiano Ronaldo (32 ans, 41 matchs et 35 buts toutes compétitions cette saison) se positionne logiquement déjà comme le grand favori à sa propre succession au prochain Ballon d’Or. L’attaquant portugais peut compter sur le soutien de son entraîneur, Zinédine Zidane.

"C'est mon avis. Le mérite lui revient. Comme il a gagné déjà plusieurs Ballons d'Or, je pense qu'il est proche du prochain, oui, a lancé le Français ce vendredi devant la presse. Le respect, il l'a. De la part de tous les supporters du Real, de la part du club, de son entraîneur évidemment, et de ses partenaires, ce qui est le plus important. Cristiano, on l'adore ou pas, il n'y a pas de juste milieu, et il le sait."

Le quadruple Ballon d’Or vient justement d’adresser un petit message à ses "haters" ( voir la brève de 12h42 )!