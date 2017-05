OM : Garcia en quête d'"exploit" contre Nice « Par Romain Lantheaume - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (21h), l’Olympique de Marseille, 6e, accueillera l'OGC Nice, 3e, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Et au vu des saisons respectives des deux clubs, battre les Aiglons représenterait un véritable "exploit" pour l’OM aux yeux de l’entraîneur phocéen, Rudi Garcia ! "Deux défaites en trente-cinq matchs, c'est exceptionnel. Cette équipe de Nice est fantastique cette saison, a souligné l’ancien coach de Lille ce vendredi en conférence de presse. Ce sera un exploit de les battre, on va tout faire pour ça. (…) Dimanche, cela peut être un match sublime entre une équipe de Nice qui n'a pas beaucoup perdu et un OM qui fera tout pour la battre. (…) La logique voudrait qu'on ne batte pas cette équipe. Et alors, en route vers l'exploit !" A l’aller, les Aiglons avaient renversé l’OM de Franck Passi en toute fin de match (2-3). A l’aller, les Aiglons avaient renversé l’OM de Franck Passi en toute fin de match (2-3).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+