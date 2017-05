OM : le drôle de déclic de Thauvin « Par Romain Lantheaume - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu’il laissait jusqu’à présent les supporters de l’Olympique de Marseille sur leur faim, l’ailier Florian Thauvin (24 ans) signe une belle saison et semble enfin avoir franchi un cap cette année. Pour l’ancien Grenoblois, tout est parti d’un déclic pour le moins original. "Pour moi, il ne s’est pas produit cette année, mais l’année dernière contre Rennes (2-5) quand un supporter me jette une bouteille dessus, a raconté le Français dans les colonnes de La Provence. Aujourd’hui, on parle beaucoup de cette saison ; mais je trouve que j’ai fait un grand pas en avant à mon retour la saison passée. Je n’étais plus le même joueur. J’ai repris confiance en moi à partir de ce moment-là, j’ai pris conscience des choses et je n’ai fait qu’avancer." Avec ses 15 buts et 8 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1, le Phocéen a avancé à grands pas cette saison ! Avec ses 15 buts et 8 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1, le Phocéen a avancé à grands pas cette saison !

