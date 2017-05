OM : W. Vainqueur - "je me sens bien à l'OM" « Par Romain Rigaux - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est l'une des interrogations du prochain mercato à l'Olympique de Marseille. Prêté sans option d'achat par l'AS Rome, le milieu de terrain William Vainqueur sera-t-il conservé par le club phocéen ? Le principal intéressé laisse une nouvelle fois penser qu'il aimerait rester. "J'ai déjà assez parlé de ça. Je me sens bien à l'OM et on verra plus tard, a indiqué Vainqueur en conférence de presse. Ça va se décider... Tout a été dit. Le coach a fait part de ses envies, moi, j'ai fait part des miennes. Après, ça sera entre la direction de l'OM, celle de la Roma et mon agent." La Roma réclamerait 3 millions d'euros. A ce prix-là... La Roma réclamerait 3 millions d'euros. A ce prix-là...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+