Real : Zidane évoque la rumeur Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane n'a pas échappé à une question sur Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison), qui aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid (lire ici). L'entraîneur de la Casa Blanca a préféré botter en touche. "J’avais déjà dit qu’il avait failli signer pour Madrid les années précédentes, mais finalement ça ne s’est pas fait. C’est un joueur qui est en train de démontrer toutes ses qualités, qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Et pour le reste, je ne parlerai pas. Il y a des rumeurs. La presse parle pour parler. Je me concentre uniquement sur les joueurs que j’ai. Même si j’ai un avis, ce n’est jamais très bon de parler des joueurs qui ne sont pas mes joueurs", a expliqué le coach merengue. Une manière de ne pas trop en dire, sans démentir une possible arrivée de l'attaquant monégasque. Une manière de ne pas trop en dire, sans démentir une possible arrivée de l'attaquant monégasque.

