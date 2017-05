Bastia : une décision "juste" pour Lopes

La commission de discipline de la LFP a donné la victoire sur tapis vert à l'Olympique Lyonnais suite aux incidents survenus lors du match à Bastia (voir la brève de 08h18). Interrogé en conférence de presse, le gardien lyonnais Anthony Lopes, impliqué dans une bagarre avec le directeur des services du Sporting, Anthony Agostini , est satisfait de cette sanction.

"C'est une décision juste, je pense que tout le monde s'y retrouve. Nous avons récupéré les trois points, ils ont évité une sanction plus lourde (le retrait de points, ndlr). (...) Je ne me serais pas senti d'y rejouer cette saison. Je n'en avais pas envie. Quand on est footballeur de haut niveau et qu'on voit des choses comme ça, c'est compliqué", a déclaré le portier des Gones.

Avec cette décision, l'OL en profite pour consolider sa 4e place avec quatre points d'avance sur Bordeaux.