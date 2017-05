Monaco : Nardi prévient les dirigeants « Par Romain Rigaux - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté en janvier au Cercle Bruges, le gardien Paul Nardi (22 ans) appartient à l'AS Monaco. Et l'ancien Nancéien donne déjà la tendance pour son mercato estival. Alors que Danijel Subasic est solidement installé dans le but de l'ASM, un nouveau prêt semble être l'option choisie par le jeune portier. "Je veux jouer, c'est certain. On verra cet été. Pourquoi pas trouver un nouveau prêt intéressant ?", a confié Nardi à France Football. "Strasbourg ? C'est flatteur. C'est un club qui évolue en Ligue 2, emblématique, avec énormément de supporters. C'est toujours plaisant d'être associé à ce genre d'équipe. On verra bien", a-t-il ajouté. Le natif de Vesoul est lié à Monaco jusqu'en juin 2019. Le natif de Vesoul est lié à Monaco jusqu'en juin 2019.

