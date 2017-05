PSG : Draxler croit encore au titre

Battu à Nice (1-3) dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a quasiment fait une croix sur le titre de champion de France. Malgré trois points de retard sur Monaco et un match en plus, le milieu offensif parisien Julian Draxler (23 ans, 14 matchs et 3 buts en L1 cette saison) estime qu'il reste une chance pour terminer en tête du championnat.

"Il y a encore un peu d'espoir pour le titre. Mathématiquement, rien n'est joué. Ce ne sera pas évident bien sûr, parce que Monaco est impressionnant et il reste peu de matchs à disputer. Mais il ne faut rien lâcher, travailler toujours plus dur, pour nous, pour les supporters et pour tout le monde au club. On se prépare pour gagner samedi (contre Bastia, ndlr), et pour gagner toutes les rencontres qu'il nous reste à jouer", a confié l'Allemand sur le site officiel du club.

Si Draxler a raison d'y croire, il sera compliqué pour Paris de combler son retard sur l'ASM.