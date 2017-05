Leicester : Mahrez proche d'un départ Par Youcef Touaitia - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Meilleur joueur de Premier League en 2015-2016, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 44 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) a connu une saison bien plus délicate avec Leicester. S'il a été un des principaux artisans de la belle épopée des Foxes en Ligue des Champions, qui s'est arrêtée en quarts de finale face à l'Atletico Madrid (0-1, 1-1), l'Algérien serait décidé à disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes dès le prochain exercice. Ainsi, The Guardian affirme que le Fennec ne fera pas de vieux os chez le champion d'Angleterre en titre, qui a déjà fixé son prix de départ à 46 millions d'euros. Une somme relativement élevée qui ne devrait pas refroidir les très nombreux prétendants de Mahrez, parmi lesquels Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore Tottenham.

