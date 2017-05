Chelsea : David Luiz a "une obsession" « Par Youcef Touaitia - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Retourné à Chelsea lors du dernier mercato estival, le défenseur central David Luiz (30 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League cette saison) n'est plus très loin d'un premier titre de champion d'Angleterre avec les Blues. Le Brésilien s'en cache à peine, remporter ce titre a toujours été une obsession pour lui. "J’ai déjà remporté plusieurs trophées avec Chelsea, j’ai pris part à une belle période dans l’histoire du club et je me suis fait beaucoup d’amis. Gagner la Premier League a toujours été l’une de mes obsessions. Nous avons travaillé dur pour réaliser ce rêve", a assuré l'ancien Parisien pour FourFourTwo. Solide leader de Premier League, Chelsea compte 4 points d'avance sur Tottenham, 2e, à quatre journées de la fin. Les Blues et David Luiz y sont presque ! Solide leader de Premier League, Chelsea compte 4 points d'avance sur Tottenham, 2e, à quatre journées de la fin. Les Blues et David Luiz y sont presque !

