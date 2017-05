Bastia : match perdu sur tapis vert !

Bastia : match perdu sur tapis ver t ! « Par Romain Rigaux - Le 05/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La sanction est tombée. A la suite du match interrompu entre Bastia et Lyon, le 16 avril, la commission de discipline de la LFP a décidé d'attribuer une victoire sur tapis vert à l'OL ! Le club corse a également été condamné à trois matchs à domicile à huis clos et sur terrain neutre. Et le parcage visiteurs pour les matchs à l'extérieur sera fermé pour les trois prochaines rencontres. La rencontre avait été arrêtée suite à plusieurs incidents. Des supporters étaient descendus sur la pelouse pendant l'échauffement pour en venir aux mains avec des Lyonnais, puis le directeur des services du club, Anthony Agostini, a été impliqué dans une bagarre avec le gardien des Gones, Anthony Lopes, à la pause. Le dirigeant bastiais a pour sa part écopé d'une suspension de six mois dont deux avec sursis de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. A trois journées de la fin, Bastia occupe la 20e et dernière place de Ligue 1 à deux points de la 17e place. Quatrième, Lyon profite de ces trois points pour reléguer Bordeaux à quatre points. A trois journées de la fin, Bastia occupe la 20e et dernière place de Ligue 1 à deux points de la 17e place. Quatrième, Lyon profite de ces trois points pour reléguer Bordeaux à quatre points.

