C3 : l'Ajax et Manchester United y sont presque

Par Youcef Touaitia - Le 04/05/2017

Comme en Ligue des Champions, où le Real Madrid et la Juventus Turin ont fait le plus dur, Manchester United et l'Ajax Amsterdam se dirigent droit vers la finale de la Ligue Europa. Si les Red Devils ont assuré l'essentiel en remportant un précieux succès sur la pelouse du Celta Vigo (1-0) ce jeudi soir, les Néerlandais, eux, ont impressionné face à l'Olympique Lyonnais (4-1) mercredi. A moins d'un cataclysme, les formations dirigées par José Mourinho et Peter Bosz devraient se retrouver le 24 mai prochain à Solna pour une finale qui promet. A moins que les partenaires d'Alexandre Lacazette, qui pourrait être à 100% dans une semaine au Parc OL après avoir disputé quelques minutes à l'Amsterdam ArenA, décident de réaliser un exploit retentissant...

