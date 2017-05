Juve : le discours plein de classe de Buffon « Par Youcef Touaitia - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En plus d'un être un énorme gardien, Gianluigi Buffon (39 ans, 28 matchs en Serie A cette saison) est un homme exceptionnel. Au lendemain de son nouveau récital face à Monaco (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le portier de la Juventus Turin s'est distingué grâce à une sortie qui le grandira encore plus aux yeux des fans de football. Comment ? Tout simplement en critiquant sévèrement certains individus qui ont laissé des messages insultants près de la Basilique de Superga, à proximité de Turin, où 18 joueurs du Torino, rival de la Vieille Dame, ont perdu la vie dans un accident d'avion, le 4 mai 1949. "Honneur à vous, champions du 'Grande Torino', pour l'éternité. Et que soient pardonnés ceux qui s'abaissent à des actes aussi inqualifiables que se moquer de vous ou vous manquer de respect 70 ans après, a relayé Buffon sur Facebook. Dans cette belle journée de lendemain de victoire, mes pensées vont aux cousins du Toro, à leurs tifosi et à ces glorieux champions qui ont rendu fiers toute la nation et le peuple grenat. Les morts sont morts et ils ne cassent les couilles de personne. Il faut les laisser en paix et les respecter, même si ce sont vos ennemis et vos rivaux les plus féroces."

