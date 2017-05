PSG : pour Riolo, 4 joueurs doivent partir

Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel joueur, avec un statut de titulaire, devait être vendu en priorité par le Paris Saint-Germain pour préparer la saison prochaine. Alors que Serge Aurier, Lucas, Thiago Silva et Thiago Motta ont été désignés comme les maillons faibles (voir les résultats ici), Daniel Riolo a également pointé du doigt quatre joueurs.

"De qui le PSG doit-il se séparer ? Paris doit se séparer de tout le chicha football club : Aurier, Rabiot, Kurzawa. Et même Lucas aussi, qui s'y est parfaitement intégré et n'avance plus. Il faut que ces joueurs partent parce que ça ne marche plus", a indiqué le journaliste lors d'un chat sur Facebook.

Ce ne serait pas une surprise si Aurier et Lucas venaient à quitter Paris cet été...