Chelsea : David Luiz, le PSG et la C1 Par Youcef Touaitia - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Retourné à Chelsea contre 40 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le défenseur central David Luiz (30 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League cette saison) garde toujours un œil attentif sur la situation du Paris Saint-Germain. Pour le Brésilien, ce n’est qu’une question de temps avant que son ancien club n’aille au bout de son rêve en Ligue des Champions. "Je pense que c’est juste une question de temps. Comme je l’ai dit, ils ont tout pour connaître le succès. Ils ont une mentalité de vainqueur, de grands supporters, et le plus important, un groupe de joueurs qui savent comment gagner des titres. Si vous regardez l’équipe, vous verrez un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Quand j’y étais, nous avions réalisé de bonnes campagnes, mais on n’a pas été aussi loin qu’on le voulait. Les éliminations directes en Ligue des Champions se sont décidées sur de petits détails", a assuré le Blue pour FourFourTwo.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+