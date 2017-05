PSG : Riolo déplore une nouvelle erreur...

Pour occuper le poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain discute avec Antero Henrique (voir ici). Contestant l’éventuel choix menant à l'ancien dirigeant du FC Porto, le consultant Daniel Riolo a fustigé la décision des décideurs franciliens de laisser filer Monchi, désormais à l'AS Roma.

"Henrique je ne sais pas s’il est bon ou pas, Et puis Porto ce n’est pas le PSG et tout son contexte. Emery a aussi fait connaissance avec la particularité de ce club dans le contexte français. Là on arrive, on prend un mec de l’extérieur. (...) Monchi était sur le marché et le PSG n'a rien fait pour se jeter dessus. C'est une aberration totale, car il y avait le duo parfait avec Emery", a contesté le journaliste de la radio RMC.

Reste à savoir si le PSG va continuer avec l'entraîneur Unai Emery après sa première saison décevante...