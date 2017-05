Lyon : J-M. Aulas - "un exploit possible" « Par Damien Da Silva - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par l'Ajax Amsterdam (1-4) mercredi en demi-finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a reçu une énorme gifle. En position défavorable avant le match retour, le club rhodanien veut encore croire à un exploit, à l'image des propos de son président Jean-Michel Aulas. "Il faut savoir discerner le résultat de la manière et dans la manière, il y a des espoirs. On a eu des opportunités qu'on n'a pas su convertir au moment où il fallait le faire. Le stade, j'en suis convaincu, sera plein jeudi pour un exploit possible", a lancé le dirigeant de l'OL devant la presse. Pour se qualifier pour la finale de la C3, Lyon va devoir écrire l'une des plus belles pages de son histoire en coupe d'Europe. Pour se qualifier pour la finale de la C3, Lyon va devoir écrire l'une des plus belles pages de son histoire en coupe d'Europe.

