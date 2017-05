Juve : l'arbitrage, le coup de gueule de Bravo « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tombée sur plus forte qu’elle, l’AS Monaco a été défaite par la Juventus Turin (2-0) mercredi à domicile en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Lors de la rencontre, quelques décisions arbitrales ont fait débat, à l’image du coup de coude de Giorgio Chiellini sur Radamel Falcao, seulement sanctionné d’un carton jaune, ou encore d’un penalty peut-être oublié pour une poussette sur Tiémoué Bakayoko. D’après le consultant Daniel Bravo, les Bianconeri ont bénéficié d’un arbitrage clément. "Ce qui me fait un peu mal c’est de voir que Mr. Lahoz a été indulgent, Chiellini ne devait certainement pas finir ce match. Il y a le penalty. Bon, il ne faut pas se retrancher derrière ça non plus, la Juve a été supérieure c’est vrai, mais il y en a marre qu’on l’aide, elle n’a pas besoin de ça. Elle est forte, très costaud, il faut arrêter de l’aider", a plaidé l’ancien joueur du club princier au micro de beIN Sports. Par rapport au quart de finale de 2015, il n’y a toutefois pas lieu de crier au scandale sur ce match niveau arbitrage... Par rapport au quart de finale de 2015, il n’y a toutefois pas lieu de crier au scandale sur ce match niveau arbitrage...

