Bastia : Leca apostrophe la LFP « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce jeudi, la commission de discipline de la LFP doit rendre son verdict final dans l’affaire du match Bastia-Olympique Lyonnais, interrompu le 16 avril dernier après deux agressions des visiteurs par des "supporters" locaux et des officiels. Avant que tombe le couperet, le gardien corse Jean-Louis Leca (31 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a tenu à adresser un message à l’instance. "J'entends des gens dire : 'Bastia, c'est terminé.' Si vous voulez rayer le club de la carte, rayez-le, mais ce n'est pas en le faisant qu'il n'y aura plus de bombes agricoles à Metz et qu'il n'y aura plus d'envahissement de terrain à Nice, a taclé le portier dans les colonnes de L’Equipe. On verra si on est jugés comme les autres." A priori, le Sporting va perdre le match sur tapis vert mais l’instance ne devrait pas aller jusqu’à lui retirer des points supplémentaires. A priori, le Sporting va perdre le match sur tapis vert mais l’instance ne devrait pas aller jusqu’à lui retirer des points supplémentaires.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+