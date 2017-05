Juve : Allegri recadre sérieusement Pjanic « Par Damien Da Silva - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si la Juventus Turin a dominé l'AS Monaco (2-0) mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur du club italien Massimiliano Allegri n'était pas totalement satisfait. En effet, l'attitude du milieu de terrain turinois Miralem Pjanic (27 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) a agacé le technicien transalpin. "Je suis très en colère contre Pjanic. Il pourrait devenir l’un des trois meilleurs milieux de terrain du monde, mais à chaque fois qu’il rate une passe, on dirait que c’est la fin du monde pour lui. Il doit se calmer et se détendre, car à l’heure actuelle, on ne voit qu’une partie de son potentiel. Il faut rester concentré", a commenté Allegri devant les médias. Un rappel à l'ordre tout de même sévère pour l'ancien Lyonnais, qui n'a pas ménagé ses efforts face aux Monégasques. Un rappel à l'ordre tout de même sévère pour l'ancien Lyonnais, qui n'a pas ménagé ses efforts face aux Monégasques.

