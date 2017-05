Barça : l'appel du pied de Koeman !

Barça : l'appel du pied de Koema n ! « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un successeur à Luis Enrique, qui partira au terme de son contrat en juin, le FC Barcelone a coché le nom de plusieurs entraîneurs. Figurant sur la short-list des Blaugrana, le coach d'Everton Ronald Koeman vient clairement d’adresser un appel du pied au club catalan où il a évolué six ans en tant que joueur (1989-1995). "Dans ma vie d'entraîneur, il me reste deux rêves à réaliser. Le premier est d'entraîner la sélection de mon pays, les Pays-Bas. (…) Mon autre souhait, mon autre rêve, est d'entraîner un jour le Barça. C'est la vérité, a glissé le Néerlandais dans les colonnes du quotidien Sport. Tout le monde sait que je suis issu du Barça, on connait mon amour pour ce club où j'ai grandi comme joueur et comme personne." Désormais "flatté" de voir son nom lié au Barça, le Hollandais sortait pourtant de ses gonds il y a à peine deux mois lorsqu’il était question de cette rumeur (voir ici) ! Désormais "flatté" de voir son nom lié au Barça, le Hollandais sortait pourtant de ses gonds il y a à peine deux mois lorsqu’il était question de cette rumeur () !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+