Juve : Higuain, le prince de Monaco fêté !

Juve : Higuain, le prince de Monaco fêt é ! « Par Damien Da Silva - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé, l'attaquant de la Juventus Turin Gonzalo Higuain (29 ans, 10 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a été un poison face à l'AS Monaco (2-0) mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), le buteur argentin a été encensé par la presse italienne après sa performance dans ce grand rendez-vous. Désigné comme le "prince de Monaco" par les quotidiens transalpins El Corriere Dello Sport et Tuttosport, l'ancien joueur du Real Madrid se voit notamment comparé à Cristiano Ronaldo, décisif dans l'autre demi-finale aller contre l'Atletico Madrid (3-0). Rendant hommage à Higuain et se projetant vers une éventuelle finale, La Gazetta Dello Sport a même osé le titre "Pipita Real", reprenant le surnom du Turinois pour évoquer un duel avec le Real. Et ça tombe bien, en Espagne aussi les éventuelles retrouvailles entre le natif de Brest et les Merengue font parler avec Marca, qui lui donne rendez-vous à Cardiff le 3 juin prochain... Gonzalo Higuain, le prince de Monaco fêté



