Real : Isco, l'incroyable stat porte-bonheur « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme remplaçant au Real Madrid malgré ses belles performances, le milieu de terrain Isco (25 ans, 4 matchs en LdC cette saison) a débuté la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l’Atletico Madrid (3-0) mardi et confirmé son statut de porte-bonheur. En effet, l’international espagnol reste sur une hallucinante série de 51 matchs sans défaite entre son club et la sélection ! La dernière fois que l’ancien joueur de Malaga a pris part à un match et mordu la poussière, c’était il y a plus d’un an, le 6 avril 2016 contre Wolfsbourg (0-2) en quart de finale aller de la C1. Avec en plus sa belle copie rendue face aux Colchoneros, surtout en première période (100% de passes réussies), Isco a sans doute encore marqué des points.

