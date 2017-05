Lyon : B. Génésio - "terrible" pour Lopes « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de 12 arrêts, dont quelques parades exceptionnelles, le gardien Anthony Lopes (26 ans, 13 matchs en coupes d'Europe cette saison) a largement limité la casse pour l’Olympique Lyonnais mercredi contre l’Ajax Amsterdam (1-4) en demi-finale aller de la Ligue Europa. Mais le portier, coupable d’une mauvaise relance sur le deuxième but, est tout de même reparti avec quatre buts dans ses valises, pour le plus grand désarroi de son entraîneur Bruno Génésio. "C'est terrible parce qu'il encaisse quatre buts alors qu'il a fait plusieurs arrêts déterminants. C'est une soirée frustrante, a regretté le technicien lyonnais en conférence de presse. Toute l'équipe l'a laissé livré à lui-même sur certaines situations. Mais il a peut-être sauvé nos chances parce que si on avait encaissé un sixième voire un cinquième but, ça aurait été très compliqué." Contraint de marquer au moins 3 fois, l’OL ne pourra pas seulement s’en remettre aux parades de son dernier rempart jeudi prochain au retour. Contraint de marquer au moins 3 fois, l’OL ne pourra pas seulement s’en remettre aux parades de son dernier rempart jeudi prochain au retour.

