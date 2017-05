Monaco : Jardim et la différence avec la Juve « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si elle n’a pas démérité, l’AS Monaco est tombée sur plus forte qu’elle mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (0-2). Pour l’entraîneur princier, Leonardo Jardim, comme souvent à ce niveau, tout n’a été qu’une question de réalisme. "Je crois que l'efficacité a fait la différence. Sur trois situations, la Juventus a marqué deux buts et, nous, sur trois occasions, on n'en a inscrit aucun, a noté le technicien portugais devant la presse. Il y a eu deux gros arrêts de la part de Gianluigi Buffon. Notre manque d'efficacité est beaucoup dû à son travail dans le but : il a réussi deux-trois arrêts incroyables." Et c’est juste après un temps fort monégasque, symbolisé par trois occasions nettes annihilées par le gardien, que la Vieille Dame, intraitable, a ouvert le score. Et c’est juste après un temps fort monégasque, symbolisé par trois occasions nettes annihilées par le gardien, que la Vieille Dame, intraitable, a ouvert le score.

