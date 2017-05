Lyon : Génésio évoque un "naufrage" « Par Romain Lantheaume - Le 04/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant bien entré dans la partie, l’Olympique Lyonnais a complètement bu la tasse face à l’Ajax Amsterdam (1-4) mercredi en demi-finale aller de la Ligue Europa. Alors que la qualification semble déjà largement compromise, le coach des Gones Bruno Génésio a commenté ce fiasco après la rencontre. "C'est un naufrage. Plus qu'une défaite, c'est un non-match de notre part, a reconnu le technicien rhodanien devant la presse. Il faudra digérer. Se remettre la tête à l'endroit. Ce naufrage défensif s'explique d'abord par la qualité de l'adversaire. Puis nous avons pris beaucoup de risques pour tenter de marquer un deuxième but. (…) On perd des ballons dans des zones où on ne peut se le permettre. Sur deux ou trois des quatre buts, on donne le ballon à l'adversaire sur des erreurs techniques ou de positionnement." "Il y avait beaucoup de tristesse dans le vestiaire. Mais même si on a pris une grosse claque, il faut se préparer à faire un exploit la semaine prochaine. L'exploit est possible", a toutefois voulu positiver le Lyonnais. L’OL n’a que 11% de chances de renverser la vapeur d’après les précédents en Coupe d’Europe. "Il y avait beaucoup de tristesse dans le vestiaire. Mais même si on a pris une grosse claque, il faut se préparer à faire un exploit la semaine prochaine. L'exploit est possible", a toutefois voulu positiver le Lyonnais. L’OL n’a que 11% de chances de renverser la vapeur d’après les précédents en Coupe d’Europe.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+