PHOTO : Mbappé, le geste classe de Buffon

Très attendu, le choc des générations entre le gardien Gianluigi Buffon (39 ans, 10 matchs en LdC cette saison) et l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a largement tourné à l’avantage du premier mercredi à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre l’AS Monaco et la Juventus Turin (0-2). En effet, le portier italien a mis plusieurs fois en échec la pépite française.

De 21 ans son aîné, le légendaire portier transalpin s’est toutefois signalé par un superbe geste amical en mettant sa main sur la tête du Monégasque après avoir intercepté un ballon qui lui était destiné à la 50e.

"Il m'a attendu, et il a fait un geste de grande classe, s’est enthousiasmé Mbappé auprès de L’Equipe. On connaît tous le grand gardien que c'est. On savait qu'il ne suffisait pas juste de tirer. Il fallait bien s'appliquer. J'ai essayé mais il a gagné cette première manche." En attendant le retour mardi prochain (20h45).

Buffon, l'attention sympathique pour Mbappé