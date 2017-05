Lyon : Lacazette, un prétendant s’active enfin !

Probable partant l’été prochain, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) aurait du mal à convaincre les cadors européens de passer concrètement à l’action pour l’enrôler (voir ici). Mais depuis quelques jours, l’un d’eux se montre visiblement plus pressant. Le journal L’Equipe révèle ainsi ce jeudi que l’Atletico Madrid a "entamé des démarches concrètes et avancées pour tenter de recruter" le Gone, offres à l’appui.

Cette piste insistante aurait les faveurs du buteur qui se montrerait emballé et en aurait fait sa "priorité absolue" d’après la même source. Les grandes lignes d’un possible contrat de quatre ou cinq ans auraient même déjà été dessinées par les Colchoneros qui voient en plus en Lacazette un argument supplémentaire pour conserver leur star Antoine Griezmann, dont il est proche !

Reste qu’il faudra convaincre l’OL qui espère au moins 60 millions d’euros pour le Tricolore. Surtout, l’actuel 3e de Liga devra attendre que l’interdiction de recrutement qui le frappe jusqu’en janvier 2018 soit levée...