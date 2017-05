Juve : Del Piero pense déjà au Real « Par Youcef Touaitia - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Respectivement vainqueurs de l'Atletico Madrid (3-0) et de Monaco (2-0), le Real Madrid et la Juventus Turin ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Pour la légende de la Vieille Dame Alessandro Del Piero, le club italien dispose d'un petit avantage sur les Merengue à l'approche d'une éventuelle confrontation à Cardiff, le 3 juin prochain. "Le Real Madrid et la Juventus ont démontré qu'ils sont de très grands clubs. Historiquement et individuellement, le Real est au-dessus, mais en tant qu'équipe, la Juventus est plus forte", a analysé l'ex-attaquant au micro de Sky Sport. Un choc en perspective qui promet !

