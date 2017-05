Monaco : K. Mbappé - "un manque de réalisme" « Par Youcef Touaitia - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet face à la Juventus Turin (0-2) ce mercredi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 5 buts en C1 cette saison) n'a pas réussi à trouver la faille pour Monaco. Pour l'international tricolore, la Vieille Dame a été diabolique d'efficacité. "Je pense qu’il nous a manqué un brin de réalisme. Le nombre de situations qu’on arrive à se créer et qu’on ne concrétise pas... Et eux ils ont eu 100% de réussite : deux occasions, deux buts. Elle est là la différence. C’est la différence majeure qu’il y a eu sur ce match ce soir. Maintenant, on va essayer de tout donner parce qu’il reste un match retour", a indiqué l'Asémiste au micro de beIN Sports. Même avec du réalisme dans six jours, on voit mal comment Mbappé et les siens sortiront le champion d'Italie... Même avec du réalisme dans six jours, on voit mal comment Mbappé et les siens sortiront le champion d'Italie...

