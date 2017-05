Monaco : Fabinho s'incline devant la Juventus

Battu par la Juventus Turin (0-2) ce mercredi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, Monaco se retrouve en très mauvaise position avant la manche retour dans six jours. Pour le milieu de terrain monégasque Fabinho (23 ans, 13 matchs et 3 buts en C3 cette saison), la Vieille Dame a été bien plus forte.

"On a vu une équipe très expérimentée qui tactiquement a été bien meilleure que nous. Avec notre puissance de frappe offensive, on a essayé de se procurer des occasions. On n'a pas pu ouvrir le score comme on le voulait. Ils ont été meilleurs, ils méritent leur victoire", a confié le Brésilien au micro de beIN Sports.

Gagner au Juventus Turin avec au moins deux buts d'écart relève de l'exploit pour l'ASM...