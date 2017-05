Lyon : Lacazette et les consignes de Genesio « Par Eric Bethsy - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en jeu en seconde période, Alexandre Lacazette (25 ans, 6 matchs et 4 buts en C3 cette saison) n’a rien pu faire pour empêcher la défaite de l’Olympique Lyonnais contre l’Ajax Amsterdam (4-1) ce mercredi. Selon l’attaquant français, les Gones n’ont pas respecté les consignes de l’entraîneur Bruno Genesio lors de cette demi-finale aller de l’Europa League. "C’était frustrant, car on commence bien et on les met en difficulté. Et après on arrête d’écouter les consignes du coach, on ne joue plus notre football, on ne se lâche pas, c’est un peu décevant, a réagi l’avant-centre au micro d’OL TV. C’est à l’image de notre saison. Tout se passe bien et il suffit d’un petit grain de sable pour que l’équipe flanche, c’est dommage." Il faudra un véritable exploit pour inverser la situation au Parc OL le 11 mai prochain. Il faudra un véritable exploit pour inverser la situation au Parc OL le 11 mai prochain.

