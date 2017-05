Juve : Chiellini a bien suivi Monaco « Par Eric Bethsy - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette fois, l’AS Monaco ne bénéficiera pas de l’effet de surprise. Pour sa demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi (20h45), les attaquants monégasques auront affaire à la Juventus Turin et à son défenseur central Giorgio Chiellini (32 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) qui a bien suivi le parcours du club français. "Certains, au moment du tirage, ont affirmé que ce serait une mission facile ; c'est mal connaître le football ! Il y a quelques mois déjà, je suivais avec curiosité les résultats de Monaco, a raconté l’Italien à France Football. Je constate qu'ils n'ont rien lâché et réalisent une saison extraordinaire, avec des stats de fous en Ligue 1 et un superbe parcours européen." Autant dire que le roc bianconero a bien préparé son match. Autant dire que le roc bianconero a bien préparé son match.

