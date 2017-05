Monaco : Giuly donne la clé du match « Par Eric Bethsy - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grand artisan de l'incroyable parcours en 2004, l’ancien joueur de l’AS Monaco Ludovic Giuly va suivre le match contre la Juventus Turin avec attention ce mercredi (20h45). D’après le consultant, cette demi-finale aller de la Ligue des Champions pourrait se jouer sur l’insouciance des hommes de Leonardo Jardim. "La clé, ça va être la folie, a-t-il annoncé sur la chaîne L’Equipe. C'est de ne pas penser qu'on joue contre la Juve, mais plutôt qu'on joue pour gagner et s'amuser, comme ils l'ont fait contre Manchester City et Dortmund. Ils doivent garder cette mentalité, cette fraîcheur." A ce stade de la compétition, le leader de Ligue 1 n’a plus rien à perdre. A ce stade de la compétition, le leader de Ligue 1 n’a plus rien à perdre.

