Juve : quel style de jeu contre Monaco ?

Juve : quel style de jeu contre Monac o ? « Par Eric Bethsy - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Redoutée pour sa solidité défensive et son efficacité, la Juventus Turin n’a pas besoin d’une grosse possession de balle pour faire mal à ses adversaires. Alors l’AS Monaco doit-elle s’attendre à des Bianconeri défensifs ce mercredi (20h45) en demi-finale aller de la Ligue des Champions ? Interrogé par L'Equipe, le milieu Miralem Pjanic (27 ans, 9 matchs et 1 but en LdC cette saison) a annoncé la couleur. "Non. Nous allons jouer sur nos qualités, a prévenu l'ancien Lyonnais. Mais, dans un match, il y a plusieurs épisodes et la clé sera là : il faut savoir défendre quand c'est le moment, et bien attaquer quand ce sera le moment. On veut développer notre jeu, même si ce sera plus compliqué à l'extérieur." A Louis II, on imagine que les Turinois ne voudront pas se faire contrer. A Louis II, on imagine que les Turinois ne voudront pas se faire contrer.

