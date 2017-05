OM : Leboeuf rafraîchit la mémoire d'Evra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attaqué par Patrice Evra (voir la brève du lundi 1/05), Christophe Dugarry peut compter sur le soutien de Frank Leboeuf dans cette affaire. Pour l'ancien défenseur de l'équipe de France, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille oublie un peu trop que sa cote de popularité est au plus bas dans l'Hexagone et qu'il ferait donc bien de se faire discret. "Qu’il soit énervé par les critiques de Christophe Dugarry, je peux le comprendre, qu’il réponde sur la carrière de Duga, il a le droit, mais qu’il s’attaque à ses amitiés en se servant de quelqu’un qui n’a rien à voir dans l’histoire, c’est complètement déplacé et très bas. Evra doit comprendre que son image n’est pas la même en France et à l’étranger. Les supporters français gardent une image de quelqu’un qui a été le capitaine de l’équipe de France et qu’ils ne veulent plus entendre ou voir. Il a été le leader d’une équipe de France qui nous a montré des choses catastrophiques pendant des années. Il n’a pas la même aura en France qu’à l’étranger et ça l’énerve car il pense que c’est un très grand joueur", a mis en avant le champion du monde 98 sur SFR Sport. Evra ne doit même pas savoir que les supporters olympiens pour la plupart regrettent toujours sa venue... Evra ne doit même pas savoir que les supporters olympiens pour la plupart regrettent toujours sa venue...

