LdC : Monaco 0-2 Juve (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/05/2017 » Malgré quelques occasions franches, l'AS Monaco est restée muette dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. A l'inverse, la Juventus Turin, toujours aussi bien organisée, a fait preuve d'une grande efficacité à Louis II. La finale n'est maintenant plus qu'un doux rêve pour les hommes de Leonardo Jardim. Mal entrés dans ce match, les Monégasques se procuraient pourtant une belle occasion peu avant le quart d'heure de jeu. Seul dans la surface, Mbappé pouvait ouvrir le score de la tête mais sa tentative était trop axiale pour embêter Buffon. Peu après, le portier turinois, décisif, mettait encore le jeune attaquant monégasque en échec. Avant de briller à nouveau sur une tête de Falcao. Mal embarqués, les Asémistes prenaient confiance en eux au fil des minutes. Mais après avoir résisté à cette petite tempête, les Bianconeri prenaient les devants au terme d'une action collective de toute beauté, conclue par Higuain d'une frappe à ras de terre dans la surface (0-1, 29e). L'ASM et ses deux meneurs de jeu, Bernardo Silva et Lemar, en difficulté, manquaient de solutions pour bousculer une Vieille Dame très solide comme toujours. Les hommes de Leonardo Jardim attaquaient bien la seconde période, mais Buffon était encore impeccable sur une tentative de Falcao. Dans l'autre camp, Subasic brillait lui devant Marchisio. Très efficace, la Juve punissait Monaco à l'heure de jeu. Après une perte de balle de Bakayoko, Dani Alves servait Higuain au second poteau qui se jetait pour tromper Subasic (0-2, 59e). Cette fois, les choses se compliquaient très sérieusement pour l'ASM. La messe était dite même. Abattus, les Monégasques donnaient alors l'impression de ne plus y croire dans un Louis II qui avait arrêté de chanter. Le match retour à Turin la semaine prochaine devrait être une formalité pour la Juve, qui avait déjà su garder sa cage inviolée au tour précédent lors des deux confrontations face au Barça de Messi, Neymar et Suarez...

