C3 : Ajax 4-1 Lyon (fini) Par Youcef Touaitia - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Hors-sujet, l’Olympique Lyonnais s’est fait ridiculiser par l’Ajax Amsterdam (1-4) ce jeudi lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Sérieux, les Lyonnais prenaient le mach par le bon bout et exerçaient une pression régulière sur la défense de l’Ajax, qui peinait à aligner trois passes. Malgré leur supériorité technique et physique, les Gones ne parvenaient pas à se procurer la moindre occasion nette. Pire encore, ils craquaient sur la première opportunité adverse puisque Traoré effleurait de la tête un coup franc de Ziyech (1-0, 25e). Un coup de massue pour l’OL qui s’enfonçait un peu plus suite à une relance approximative de Lopes dont profitait Dolberg, impitoyable devant le gardien portugais (2-0, 34e). En moins de dix minutes, les Lyonnais se compliquaient sérieusement la tâche alors que l’Ajax n’affichait pas non plus un niveau impressionnant. Juste avant la pause, Younes n’était pas loin d’enfoncer un troisième but mais Lopes sortait le grand jeu pour garder Lyon en vie. Au retour des vestiaires, l’Allemand ne se manquait pas une nouvelle fois et prenait tout son temps pour faire couler l’OL (3-0, 49e). Quelle humiliation ! Et si Fekir obligeait Onana à la parade, Valbuena parvenait à tromper le gardien camerounais d’une belle frappe enroulée (3-1, 66e). Un but qui redonnait de l’espoir aux Lyonnais, proches de réduire un peu plus l’écart sans un raté incroyable de Fekir, peu inspiré face à Onana. Mais l’Ajax était intouchable aujourd’hui : après une action géniale, Traoré profitait de l’apathie de la défense rhodanienne pour tuer le suspense (4-1, 71e). Quel gâchis pour l’OL, qui butait à deux reprises sur un Onana exceptionnel devant Ghezzal et Rafael. Heureusement pour les visiteurs, Lopes réalisait lui aussi des prouesses pour laisser au septuple champion de France une infime chance de valider son ticket pour la finale dans huit jours au Parc OL. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

