C3 : Ajax 2-0 Lyon (mi-tps)

A la pause, l'Olympique Lyonnais perd sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (0-2) ce jeudi lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa.

Sérieux, les Lyonnais prenaient le match par le bon bout et exerçaient une pression régulière sur la défense de l'Ajax, qui peinait à aligner trois passes. Malgré leur supériorité technique et physique, les Gones ne parvenaient pas à se procurer la moindre occasion nette. Pire encore, ils craquaient sur la première opportunité adverse puisque Traoré effleurait de la tête un coup franc de Ziyech (1-0, 25e).

Un coup de massue pour l'OL qui s'enfonçait un peu plus suite à une relance approximative de Lopes dont profitait Dolberg, impitoyable devant le gardien portugais (2-0, 34e). En moins de dix minutes, les Lyonnais se compliquaient sérieusement la tâche alors que l'Ajax n'affichait pas non plus un niveau impressionnant. Juste avant la pause, Younes n'était pas loin d'enfoncer un troisième but mais Lopes sortait le grand jeu pour garder Lyon en vie. Les Lyonnais vont devoir se reprendre !